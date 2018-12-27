Президент РК ратифицировал письмо-соглашение с МБРР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток - Запад (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», сообщила пресс-служба Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.