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Президент РК ратифицировал письмо-соглашение с МБРР

27 Декабря 2018 21:01 131
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Президент РК ратифицировал письмо-соглашение с МБРР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток - Запад (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», сообщила пресс-служба Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

 

 

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Ключевые слова: Банки, Президент Казахстана, Инфраструктурные проекты,
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