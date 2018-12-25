Президент РК ратифицировал доппротокол к соглашению с Россией о разграничении дна Каспия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Дополнительного протокола к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года», сообщила пресс-служба Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



Как сообщалось, Парламент Казахстана ратифицировал дополнительный протокол к соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря.



«9 ноября 2017 года главами государств РК и РФ подписан дополнительный протокол к межгосударственному соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря, предусматривающий продление периода разведки на 6 лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года, а также расширение контрактной территории», - отметил исполняющий обязанности министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов в ходе заседания Сената Парламента РК.

Он подчеркнул, что речь идет о трех месторождениях - «Курмангазы» («Кулалинская»), «Хвалынская» и «Центральная», реализуемых в рамках соглашения между РК и РФ о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года и протокола к нему от 13 мая 2002 года. Проекты «Хвалынская» и «Центральная» расположены в российском секторе Каспийского моря и реализуются в соответствии с законодательством РФ.

«По проекту «Хвалынская» в настоящее время в рамках технико-экономического обоснования прорабатываются варианты разработки месторождения с учетом маркетинга газа. Имеются утвержденные запасы - 322 млрд кубометров газа, 1,1 млн тонн конденсата, для уточнения запасов нефти требуется доразведка. По проекту «Центральная» 5 сентября 2016 года получена лицензия сроком на 27 лет, из них 7 лет посвящены на разведку», - проинформировал он.

Между тем проект «Курмангазы» реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, заключенным 6 июля 2005 года в рамках тех же межгосударственных соглашений. Участок «Курмангазы» площадью 3,5 тыс квадратных километров расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. С момента заключения соглашения о разделе продукции на участке «Курмангазы» в надсолевых отложениях пробурены 2 скважины - в 2006 году скважина «Курмангазы № 1» глубиной 2002 метра и в 2009 году - скважина «Курмангазы № 2» глубиной 1600 метров. Скважинами не являются залежи нефти и газа.



«На продлеваемый период сохраняются контрактные обязательства по финансированию обучения граждан РК, финансированию социально значимых объектов с целью социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры. При дальнейшей реализации проекта «Курмангазы» планируются создание новых рабочих мест, привлечение казахстанских специалистов, привлечение казахстанских предприятий в производственные процессы, такие как экологический мониторинг, разработка проектных документов, судообеспечение и другие геологоразведочные работы», - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Он также рассказал, что при реализации проекта «Курмангазы» недропользователи будут использовать апробированные технологии «с учетом принципа нулевого сброса». Перед проведением работ будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, все работы будут сопровождаться экологическим мониторингом, позволяющим оценивать состояние окружающей среды до, во время и после проведения работ.