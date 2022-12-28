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    Президент РК ратифицировал соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Туркменистаном при ЧС

    28 Декабря 2022, 16:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Также Глава государства ратифицировал подобное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана.

    Документы ранее были подписаны с правительствами Узбекистана и Туркменистана.

    Как пояснил ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, соглашения позволят сторонам обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при их угрозе и возникновении. Договоренности включают в себя возможность обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств-сторон.

    Вместе с тем, ратификация соглашений позволит предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон. Аварийно-спасательные формирования смогут пересекать государственную границу и ввозить силы и средства в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории сторон.

    Текст Закона публикуется в печати.
    Президент Казахстана Узбекистан Сотрудничество
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