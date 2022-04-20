Президент РК ратифицировал Конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, 31 марта депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Конвенции о работе в условиях неполного рабочего времени (конвенция 175)». Конвенция предусматривает защиту прав и интересов работников, занятых на неполном рабочем времени, таких как право на ведение коллективных переговоров, безопасность и охрана труда, защита прав матери, предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, права работников, работающих на полный рабочий день.

Данные положения конвенции соответствуют положениям пункта 2 статьи 24 Конституции Казахстана, в котором указано, что «каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы».

Ратификация конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления неполного рабочего времени и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области.



