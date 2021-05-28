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Президент РК ратифицировал изменения в Протокол об условиях по применению Кыргызстаном договора о ЕЭС

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Мая 2021, 12:21
Президент РК ратифицировал изменения в Протокол об условиях по применению Кыргызстаном договора о ЕЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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