Президент РК рассказал о договоренностях с Беларусью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о достигнутых в рамках официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко договоренностях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современные отношения наших стран успешно и эффективно развиваются в рамках взаимного межгосударственного взаимодействия. Его основы были заложены Первым Президентом РК - Елбасы и Президентом Республики Беларусь. Поэтому считаю, что данный визит является продолжением плодотворного и стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Акорде.

Глава государства отметил большой авторитет Президента Беларуси.

«Наш гость является одним из самых опытных политиков на пространстве СНГ. Он пользуется большим уважением со стороны лидеров многих государств, в том числе и Казахстана», - подчеркнул Президент РК.

«За последние полгода это уже наша третья официальная встреча, что свидетельствует о взаимном стремлении развивать и углублять сотрудничество. Сегодня мы провели переговоры в узком и расширенном форматах, мы обсудили вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня и договорились по целому ряду важных аспектов дальнейшего взаимодействия. Прежде всего, предметно рассмотрели вопросы развития сотрудничества торгово-экономического сферы», - рассказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил порядка 900 млн долларов.

«Это хорошая тенденция, но ее недостаточно. Поэтому, эта работа должна быть продолжена. Вместе с тем, используя огромные возможности Евразийского экономического союза, мы должны повысить нынешние показатели. Наши Правительства должны поработать над расширением взаимных поставок товаров, наращиванием взаимной торговли. В этой связи мы договорились принять специальный долгосрочный план. Особый акцент на переговорах был сделан на усилении нашей промышленной кооперации», - отметил Президент РК.

«В настоящее время в Казахстане работают порядка 340 предприятий с участием белорусского капитала. При этом, 8 совместных предприятий занимаются производством крупной промышленной и сельскохозяйственной техники. Мы подробно обсудили вопросы повышения эффективности данных компаний. Достигли договоренностей рассмотреть возможность реализации двух-трех совместных проектов в области сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества», - добавил он.