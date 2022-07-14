Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК провел встречу со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

    14 Июля 2022, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи Президент провел встречу со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского союза.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана - и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.

    Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.

    В свою очередь Тери Хакала поздравила Президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

    Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ Главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

    Европейский союз выразил большую заинтересованность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

    Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Центральная Азия Президент Казахстана Евросоюз Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров