Президент РК провел встречу со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи Президент провел встречу со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского союза.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана - и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.
Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.
В свою очередь Тери Хакала поздравила Президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.
Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ Главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.
Европейский союз выразил большую заинтересованность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.
Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Фото: akorda.kz