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    Президент РК провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан

    13 Октября 2022, 09:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

    Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

    Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение Президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.

    Ранее сообщалось, что в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите примут участие главы государств 11 стран.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Видео Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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