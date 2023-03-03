Президент РК провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоялась неформальная встреча Главы государства Касыма-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

Особое внимание президенты уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



