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    Президент РК провел встречу с Шавкатом Мирзиёевым

    3 Марта 2023, 19:26

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоялась неформальная встреча Главы государства Касыма-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

    Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

    Особое внимание президенты уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Узбекистан Токаев Касым-Жомарт
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