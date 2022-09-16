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    Президент РК провел встречу с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

    16 Сентября 2022, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Шахбаза Шарифа, Президент РК Касым-Жомарт Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент отметил, что в знак солидарности с дружественным народом Пакистана Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия и подтвердил готовность и впредь поддерживать эту страну.

    Глава государства подчеркнул, что наши страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог, а также активно работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей.

    В свою очередь Шахбаз Шариф выразил большую признательность Президенту Казахстана за оказанную поддержку его страны в это сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения, произошедшего вследствие климатических изменений.

    Он высказал готовность укреплять казахстанско-пакистанское многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.



    Фото: akorda.kz

    Ранее сообщалось, что вчера Глава государства прибыл в Самарканд. В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Сегодня Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Видео Пакистан Политика Токаев Касым-Жомарт
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