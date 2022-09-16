Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК провел встречу с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Сентября 2022, 17:23
Президент РК провел встречу с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приветствуя Шахбаза Шарифа, Президент РК Касым-Жомарт Токаев вновь выразил свои соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что в знак солидарности с дружественным народом Пакистана Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия и подтвердил готовность и впредь поддерживать эту страну.

Глава государства подчеркнул, что наши страны установили прочное партнерство и содержательный политический диалог, а также активно работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей.

photo

В свою очередь Шахбаз Шариф выразил большую признательность Президенту Казахстана за оказанную поддержку его страны в это сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения, произошедшего вследствие климатических изменений.

Он высказал готовность укреплять казахстанско-пакистанское многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.



Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что вчера Глава государства прибыл в Самарканд. В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Сегодня Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Видео   Пакистан   Политика   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Опубликованы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана
Опубликованы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Алматы
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Алматы
В Актобе задержали сотрудников службы охраны МВД
В Актобе задержали сотрудников службы охраны МВД
Акула съела туриста в Хургаде
Акула съела туриста в Хургаде
Жара пришла в Жамбылскую область
Жара пришла в Жамбылскую область
В Атырау и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Магистральный канал «Туйте» в Таразе вернули в собственность государства
Магистральный канал «Туйте» в Таразе вернули в собственность государства
Теннисистка Аружан Сагандыкова вышла в четвертьфинал турнира ITF
Теннисистка Аружан Сагандыкова вышла в четвертьфинал турнира ITF
Определился состав сборной Казахстана на Grand Slam по дзюдо в Астане
Определился состав сборной Казахстана на Grand Slam по дзюдо в Астане