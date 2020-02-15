Президент РК провел встречу с Премьер-министром Кувейта

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Второй день визита Касым-Жомарта Токаева в Мюнхен начался со встречи с Премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечая дружественный характер и позитивную динамику межгосударственных связей, Президент Казахстана обратил внимание на наличие значительного потенциала для взаимного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.
«Мы являемся очень хорошими партнерами в рамках Организации исламского сотрудничества. В столице Казахстана Нур-Султане открыта штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности, которая также может придать продуктивный импульс нашему взаимодействию», – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность правительству Кувейта за содействие в решении вопросов использования кувейтских военно-воздушных баз при осуществлении гуманитарной операции «Жусан» в январе 2019 года.
Глава государства также отметил большой потенциал экономической кооперации двух стран, в том числе в сферах строительства, энергетики, сельского хозяйства, финансов, инвестиций и туризма.
Премьер-министр Кувейта также дал высокую оценку перспектив укрепления связей с Казахстаном.
«Между нашими странами существует огромный потенциал для сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном, туристическом направлениях», – считает глава кувейтского правительства.
Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах отметил, что перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами стоят важные задачи. Он выразил надежду, что в рамках предстоящего 4-го заседания комиссии будут выработаны новые подходы, которые позволят вывести казахстанско-кувейтские отношения на новый уровень.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Кувейта совершить визит в Казахстан.