Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК провел встречу с представителями православной церкви

    14 Сентября 2022, 13:52

    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В ходе встречи Глава государства поздравил митрополита Антония с назначением и отметил, что православие играет важную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана.

    По его словам, православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение в нашем обществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

    Президент подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова особой благодарности за содействие в продвижении высоких целей Съезда и пожелания крепкого здоровья и душевных сил в его благородном служении.

    В свою очередь представители православной церкви передали добрые пожелания Главе нашего государства от имени Патриарха Кирилла, а также его слова поддержки инициатив Казахстана.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия Съезд лидеров мировых религий
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду