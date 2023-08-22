Президент РК провел встречу с главой делегации депутатов Нацсобрания провинции Бакнинь

В целях расширения всестороннего межрегионального взаимодействия Президент предложил установить побратимские отношения между провинцией Бакнинь и одним из регионов Казахстана.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения инвестиций, развития инноваций, работы специальных экономических и индустриальных зон, производства критически важных сырьевых материалов и полупроводников.