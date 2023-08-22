Президент РК провел встречу с главой делегации депутатов Нацсобрания провинции Бакнинь
22 Августа 2023, 13:48
ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Секретарем провинциального комитета, Главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с провинцией Бакнинь, являющейся интеллектуально-производственным хабом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии.