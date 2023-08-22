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    Президент РК провел встречу с главой делегации депутатов Нацсобрания провинции Бакнинь

    22 Августа 2023, 13:48

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Секретарем провинциального комитета, Главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с провинцией Бакнинь, являющейся интеллектуально-производственным хабом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии.

    В целях расширения всестороннего межрегионального взаимодействия Президент предложил установить побратимские отношения между провинцией Бакнинь и одним из регионов Казахстана.

    Во время беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения инвестиций, развития инноваций, работы специальных экономических и индустриальных зон, производства критически важных сырьевых материалов и полупроводников.

    Далее Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме.

    В рамках официального визита Главы государства во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном был подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

    В понедельник было опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Республики Казахстан в Социалистическую Республику Вьетнам.

    Сегодня Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую деревню в Хайзыонге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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