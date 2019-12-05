Президент РК провёл встречу с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита в Германию Касым-Жомарт Токаев встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи обсуждены возможности расширения казахстанско-германского сотрудничества и укрепления деловых связей двух стран.

«Германия является 4-й крупнейшей экономикой в мире, но по объему инвестиций в Казахстан занимает лишь 12-е место. Мы хотим предоставить эксклюзивные преференции для немецких бизнесменов, которые приедут в Казахстан в качестве инвесторов. У нас есть специальные экономические зоны, поэтому мы обеспечим для них хорошие условия», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Герхард Шрёдер позитивно оценил принимаемые в Казахстане меры по привлечению инвесторов и высказал свои предложения по реализации совместных бизнес-проектов в секторах реальной экономики. По мнению известного политического деятеля, Казахстану следует обратить внимание не только на крупные немецкие компании, но и на потенциал малого и среднего бизнеса этой страны.