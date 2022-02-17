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    Президент РК провел телефонный разговор с акимом Мангистауской области

    17 Февраля 2022, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Ток провел телефонный разговор с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    «Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым. Нурлан Ногаев доложил Главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области. По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области», - сообщил Берик Уали в Facebook.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Мангистауская область
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