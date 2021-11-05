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    Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения

    5 Ноября 2021, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные Стратегические командно-штабные военные учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Руководители государственных органов доложили Президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.

    По итогам учений Глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Президент Казахстана Акорда Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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