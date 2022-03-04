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Президент РК провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Марта 2022, 19:53
Президент РК провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности и правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов.

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности, борьбы с организованной преступностью.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз.

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Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства.

По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

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