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    Президент РК  провел ряд встреч с представителями германского бизнеса

    6 Декабря 2019, 19:57

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы второго дня официального визита в Германию Президент Казахстана продолжил начатую накануне серию встреч с руководителями немецких компаний. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Главной темой беседы Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором компании Baumann Gmbh Робертом Бауманном стала реализация инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса в Алматинской области. Предприниматель рассказал о том, как налаживал производство баранины в Казахстане, и поделился своими планами развития своего бизнеса.

    Глава государства положительно оценил проект и отметил, что государственные структуры окажут ему необходимую поддержку.

    «Ваша цель амбициозна – выращивать 750 тысяч голов в год. Как Глава государства, я очень позитивно отношусь к вашему проекту в Казахстане. Мы призываем вас идти вперед. Для разрешения возможных проблем у нас создана рабочая группа по сотрудничеству с немецким бизнесом, которую возглавил заместитель Премьер-Министра», – сказал Президент Казахстана.

    Директор по развитию международного бизнеса компании Deutsche Bahn AG Нико Варбанофф и член правления по инфраструктуре Рональд Пофалла обсудили с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества в транспортной отрасли. Речь шла о повышении качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане, оказании инжиниринговых и консалтинговых услуг.

    Глава государства также провел встречу с генеральным директором по внешним связям концерна Volksvagen AG Йенсом Ханефельдом. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в сфере инвестиций.

    «Я приехал в Германию, чтобы проложить золотой мост между двумя странами. Нам нужны ваши инвестиции, ваше участие. Вчера мой месседж руководству Германии был ясным – мы хотим расширить присутствие немецких инвесторов в нашей экономике», - подчеркнул Президент Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Германия
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