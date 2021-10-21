Президент РК провел расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в формате видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства отметил, что благодаря конструктивной политике Елбасы Нурсултана Назарбаева в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признало мировое сообщество.

– Гармония разных культур в нашем Отечестве – яркое тому подтверждение. Это главный принцип и неизменный стратегический ориентир нашей консолидации в единую нацию, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о том, что в своем Послании народу особо выделил значение укрепления единства страны, отметив, что важная роль в этом направлении возложена на Ассамблею.

– В последнее время нередко можно услышать мнение, что АНК нацелена на защиту и продвижение интересов различных этнических групп. Это слишком упрощенное, одномерное понимание ее огромного значения для нашей страны. На деле именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности. Благодаря ее созданию у нас появился эффективный механизм предотвращения политизации этнического вопроса, добавлю, очень сложного по своей сути вопроса, – сказал Глава государства.

Он также высоко оценил вклад АНК в вовлечение казахстанцев в общественно-политическую жизнь, продвижение государственного языка и его статуса в Казахстане и формирование новых форм гражданской активности.

Вместе с тем в выступлении было отмечено, что проблемы в этнической сфере могут быть использованы в деструктивных целях.

– К сожалению, мировой опыт показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения до сих пор являются детонатором разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды. Его деструктивный потенциал заметно усиливается в современную эпоху информационных и гибридных войн, участившихся популистских заявлений, спекуляций и даже откровенных провокаций, – указал Касым-Жомарт Токаев.

Как считает Президент, межэтническое согласие напрямую влияет на экономику и социальное положение людей.

– Для сохранения стабильности в стране большое значение имеют культура и образование, информационная безопасность. В этом направлении мы приняли системные меры, обеспечивающие всестороннюю и эффективную, иными словами, инклюзивную государственную политику. При этом в деле укрепления межэтнического согласия каждое министерство и ведомство играет важную роль. Особое значение имеет социальная политика. Действительно, за этнополитику должны отвечать не только уполномоченные органы. Для успешного выполнения поставленных задач государство и общество должны работать вместе. Только тогда мы сможем сохранить единство народа и укрепить наше государство. Это единственный путь к устойчивому развитию и процветанию, – сказал Глава государства.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев поставил перед государственными органами и АНК ряд приоритетных задач.

В первую очередь Президент акцентировал внимание на важности обеспечения регионального развития, основанного на принципах равенства возможностей. В частности, он указал на риски, связанные с социокультурной изоляцией, что в свою очередь грозит возникновением этнических анклавов, культурных и языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и конфликтов.

Для исключения таких рисков Глава государства заявил о необходимости разработки системных мер по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах страны. Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде регионов наблюдается феномен «внутренней эмиграции», когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности.

– Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов в казахстанское общество. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно. Замалчивать эти проблемы нельзя. В противном случае это может привести к нежелательным результатам, и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов. Хочу особо отметить: государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты – дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, важная задача – повышение эффективности работы местных исполнительных органов в области межэтнических отношений. В связи с этим он указал на необходимость всячески поддерживать институты гражданского общества для укрепления мира и согласия. Соответствующие должностные лица будут нести непосредственную ответственность за координацию их деятельности.

Другой приоритетной задачей местных исполнительных органов Глава государства назвал профилактику социальных, криминальных, бытовых конфликтов. По его убеждению, все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом, внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом.

– Важно не идти на поводу у недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения урона нашему единству извне и изнутри. Есть старая пословица: собаки лают, караван идет. Как монолитное, единое общество мы уверены в себе, потому что наше дело правое. Это, однако, не означает наше бездействие. Нужно давать отпор, противостоять правовыми средствами и информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства, – сказал он.

Отдельный блок в речи Президента был посвящен дальнейшему развитию деятельности АНК. Касым-Жомарт Токаев отметил значимость создания республиканского Совета матерей, который способствует приобщению молодежи к ценностям, лежащим в основе единства и мира в нашей стране.

Наряду с этим Глава государства предложил рассмотреть возможность преобразования движения «Жаңғыру жолы» в республиканскую молодежную организацию при Ассамблеи. Президент выразил надежду, что молодежь АНК примет активное участие в реализации его инициативы по высадке 2 млрд деревьев в лесном фонде и еще 15 млн – в населенных пунктах страны. Подчеркивая актуальность молодежной политики, Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить этой теме очередную сессию Ассамблеи.

В своей речи Президент остановился на вопросе совершенствования подходов Ассамблеи к реализации социальных и общественно значимых проектов. По его мнению, дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаясь в залы совещаний и торжественных собраний. Что касается этнокультурных объединений, то им нужно активнее участвовать в этой работе.

Глава государства также призвал АНК к осуществлению более эффективной информационной работы, включая качественную креативную работу по формированию позитивной повестки по этнической проблематике.

– В качестве руководителей областных филиалов АНК акимы регионов должны быть активны на информационном пространстве. Члены Ассамблеи должны уметь отстаивать свою позицию в медиасфере, в том числе в социальных сетях. Ни одно слово, сказанное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в основе государственной политики в межэтнической сфере должен быть научно обоснованный подход. По его словам, это сверхчувствительное направление не терпит дилетантизма и популизма, и работать там должны исключительно компетентные специалисты. На все возникающие вопросы внутри и вне нашей страны нужно отвечать максимально взвешенно, языком научных фактов и выверенных цифр.

– Поручаю министерству информации и общественного развития наладить практически полезные исследования по актуальной тематике интеграции, общенационального единства, гармонизации межэтнических отношений. Правительство окажет необходимую поддержку в этом вопросе, – сказал Глава государства.

Резюмируя свое выступление, Президент подчеркнул, что общенациональное единство является залогом сильного государства.

– Мы должны всецело популяризировать патриотизм, взаимоуважение и мир. Это общая задача не только государства, но и всех наших граждан. Мы должны сохранить бесценное богатство нашей суверенной страны для последующих поколений. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей! – заключил Касым-Жомарт Токаев.



