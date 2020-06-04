Президент РК провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности с участием руководящего состава центрального аппарата и территориальных подразделений КНБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед совещанием Глава государства возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также осмотрел экспозицию реконструированного в 2017 году музея центрального аппарата КНБ, который охватывает историю развития Комитета с момента обретения Независимости.

В ходе заседания Глава государства заслушал доклад Председателя КНБ Карима Масимова и информацию руководителей структурных и территориальных органов Комитета.

В завершение мероприятия Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.







