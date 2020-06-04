Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности

    4 Июня 2020, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности с участием руководящего состава центрального аппарата и территориальных подразделений КНБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Перед совещанием Глава государства возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также осмотрел экспозицию реконструированного в 2017 году музея центрального аппарата КНБ, который охватывает историю развития Комитета с момента обретения Независимости.

    В ходе заседания Глава государства заслушал доклад Председателя КНБ Карима Масимова и информацию руководителей структурных и территориальных органов Комитета.

    В завершение мероприятия Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Нарушителя границы задержали в вагоне поезда в СКО
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве