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Президент РК провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности

4 Июня 2020 15:35
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Президент РК провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии Комитета национальной безопасности с участием руководящего состава центрального аппарата и территориальных подразделений КНБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед совещанием Глава государства возложил цветы к стеле памяти сотрудников органов КНБ, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также осмотрел экспозицию реконструированного в 2017 году музея центрального аппарата КНБ, который охватывает историю развития Комитета с момента обретения Независимости.

В ходе заседания Глава государства заслушал доклад Председателя КНБ Карима Масимова и информацию руководителей структурных и территориальных органов Комитета.

В завершение мероприятия Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, КНБ РК,
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