Президент РК провёл беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer Йенсом Нойгебауэром. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Cобеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования.

Касым-Жомарт Токаев отметил вклад института в модернизацию системы подготовки профессиональных кадров и внедрение системы дуального образования в Казахстане. По мнению Главы государства, наша страна заинтересована в применении опыта Германии в данной сфере.

Йенс Нойгебауэр подтвердил готовность Института Fraunhofer продолжить взаимодействие с Казахстаном.

Немецкий институт с 2008 года наладил тесные связи с промышленными предприятиями и учебными заведениями, расположенными в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Караганда и Усть-Каменогорск.