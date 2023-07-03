Президент РК проведет совещание по вопросам развития Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам развития Астаны. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 июля Глава государства проведет совещание в Генплане. Надеемся, с помощью особого внимания Президента через финансовые органы Правительства, через другие отраслевые министерств многие вопросы 2024-2026 года в бюджет привлечь», - сказал на заседании маслихата аким Астаны Женис Касымбек.

Градоначальник отметил, что самые главные вопросы – генеральный план и благоустройство города, озеленение, создание комфортных условий жителям и гостям столицы.

«Поэтому в рамках уточнения бюджета на эти цели предусмотрены свыше 20 млрд тенге. В целом Глава государства уделяет особое внимание Астане, за полгода второй раз проведет собрание по этому вопросу. Члены Правительства будут присутствовать полностью», - добавил Женис Касымбек.

«В целом, конечно, ожидается, что ближайшие два-три года по пополнению бюджета будут сложными. Позиция Правительства, например, на уточнение и корректировку бюджета - никому не добавлять. Возможно, вопросы секвестирования, будут рассматриваться. Но статус столицы немного другой. Президент хочет поддержать нас и провести это большое собрание. Конечно, с учетом того, что у нас происходило по воде, темпами строительства, недовольством горожан по точечной застройке, будет, наверняка, большая критика в адрес города. Но мы должны все это правильно понять, воспринять и дальше работать», - добавил аким Астаны.

Ранее Женис Касымбек заявил, что порядка 300 млрд тенге необходимо для завершения строительства ЛРТ.

Отметим, что ранее депутаты маслихата одобрили изменения, изменения, внесенные в бюджет столицы на 2023-2025 годы.