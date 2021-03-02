Президент РК процитировал Абая и Магжана Жумабаева в ходе встречи с Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев процитировал Абая и Магжана Жумабаева в ходе встречи с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ».

Говоря о глубоких исторических корнях, связывающих казахов и кыргызов, Президент Казахстана процитировал Абая и Магжана Жумабаева.

«Великий Абай говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов». Есть немало примеров, свидетельствующих о духовном родстве двух народов. Наши связи укрепились благодаря таким великим личностям, как Ауэзов и Айтматов, Жамбыл и Токтогул, Кенен и Оспанкул. Выдающийся казахский поэт Магжан Жумабаев писал: «Кыргыз – горный конь, казах – степной скакун». Все это подтверждает, что у нас общие истоки», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня, 2 марта, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации.



