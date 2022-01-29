Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем

    29 Января 2022, 21:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое предложение обучать по программе «Болашак» технических специалистов в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно же, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же отправлять на учебу в Россию. Потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, это первое. Во-вторых, коль мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые бы обучались в России. Но кто-то возможно захочет обучаться на Западе. Естественно, каких-либо препятствий мы ставить не будем», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар».

    Вместе с тем, Глава государства отметил, что наличие диплома западного вуза еще не факт полученных высоких знаний.

    «Но надо понимать, что там очень специфическое образование. Кроме того, я бы не стал идеализировать западное образование. Там есть свои проблемы, и мы знаем, что западные университеты тоже превращаются в конторы по печатанию дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, получай через некоторое время диплом, чем наши некоторые молодые люди злоупотребляют», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Образование Вузы Болашак Интервью Президента РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области