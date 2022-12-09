Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Президент РК призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ

    9 Декабря 2022, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития международного экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сфера внешнеторговых интересов союза с каждым годом расширяется. Это позитивная тенденция и Казахстан поддерживает данное направление. Теперь важно сфокусироваться не повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии, Иране», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    По мнению Президента РК, важно ускорить работу и по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией, Израилем.

    «Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с ОАЭ по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей евразийской пятерки. Теперь важно не затягивать этот процесс», - добавил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика ЕАЭС Сотрудничество ОАЭ Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
    Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира - Касым-Жомарт Токаев
    Позицию Казахстана по отношению к ЕАЭС озвучил Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров