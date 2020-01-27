Президент РК призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с МФЦА

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с Международным финансовым центром «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одно направление (для сотрудничества) - это финансы. Особенно между финансовым центром Астана и крупнейшими финансовыми институтами Эмиратов. Мы постоянно увеличиваем потенциал МФЦА для того, чтобы он стал хабом для Исламских финансовых услуг в регионе Центральной Азии, в котором проживает около 200 млн мусульман», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что МФЦА также будет местом для IPO наших государственных стратегических активов, таких как национальные компании в сфере нефти и газа, железнодорожные компании и телекоммуникационные компании.

«Мы приглашаем наших партнеров участвовать в программе приватизации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном прошла сегодня во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

Также Президент РК встретился с представителями бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов. Во встрече приняли участие более 80-ти представителей крупного бизнеса ОАЭ, а также бизнесмены из Казахстана и официальные лица.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.