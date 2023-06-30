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    Президент РК призвал активнее бороться с домашними агрессорами

    30 Июня 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос семейно-бытового насилия в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Особое внимание следует уделить повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия. Я заслушал доклад. В принципе подходы правильные, поэтому данную работы надо продолжить. Но статистика неутешительная. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа. И здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье. В конце концов от этого зависит моральное состояние нашего общества. Общество ожидает от вас эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию», - сказал Президент Казахстана.

    Глава государства отметил, что данный вопрос критически важен для построения справедливого государства.

    «Корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей. Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей, то есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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