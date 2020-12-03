Президент РК принял заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Руководителя Администрации Президента России Дмитрия Козака, прибывшего в Казахстан по поручению Президента Владимира Путина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества.

Особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Российской Федерацией по всему спектру вопросов повестки дня. Достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран.