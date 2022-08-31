Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсудили перспективы развития казахстанско-катарских отношений. Особое внимание уделили расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.





Фото: akorda.kz



