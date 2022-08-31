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    Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара

    31 Августа 2022 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи обсудили перспективы развития казахстанско-катарских отношений. Особое внимание уделили расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

    Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

    Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.

    Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.


    Фото: akorda.kz


    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Катар
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