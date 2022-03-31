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    Президент РК принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева

    31 Марта 2022, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет об основных направлениях работы финансово-экономического блока Правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с поручениями Президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттока денежных средств из страны.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом.

    Кроме того, Ерулан Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Минфин РК Финансы
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