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    Президент РК принял Высокого представителя Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций

    13 Сентября 2022, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

    Глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума. Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

    В свою очередь Высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий
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