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    Президент РК принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева

    18 Августа 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аскар Джумадильдаев рассказал Президенту о деятельности Национальной академии наук в течение последних трех месяцев и поделился своими предложениями по развитию отечественной науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.

    Глава государства отметил, что все высказанные ученым предложения будут рассмотрены, и соответствующие поручения будут даны Правительству.

    По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны.

    Глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Наука Акорда Токаев Касым-Жомарт
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