Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК принял вице-премьера – министра финансов Венгрии

    26 Октября 2021, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, находящегося в Нур-Султане для участия в пятом заседании Казахстанско-венгерского Стратегического совета и бизнес-форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.

    Приветствуя Михая Варгу, являющегося хорошим другом нашей страны, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.

    В свою очередь заместитель Премьер-министра – министр финансов Венгрии выразил признательность Главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.

    С теплотой вспоминая плодотворную встречу Президента Казахстана с Премьер-министром Венгрии в апреле 2019 года в Нур-Султане, Михай Варга отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период.

    Венгерский политик также выразил благодарность Главе нашего государства за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.

    По завершении встречи Глава государства наградил Михая Варгу орденом «Достык» II степени в знак признания его вклада в развитие казахстанско-венгерского сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Венгрия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай