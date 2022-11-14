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    Президент РК принял верительные грамоты у послов ряда государств

    14 Ноября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 3 государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду, они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества с нашей страной.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

    В завершение Президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.


    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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