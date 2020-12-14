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    Президент РК принял верительные грамоты у послов ряда государств

    14 Декабря 2020, 20:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Верительные грамоты вручили Посол Французской Республики Дидье Канесс, Посол Украины Петр Врублевский, Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаелла Фриберг-Стори, Посол Республики Северная Македония Сали Лимани, Посол Исламской Республики Пакистан Саджад Ахмeд Сихар.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

    Обращаясь к иностранным послам, Президент отметил, что сегодняшняя церемония проходит в период беспрецедентных вызовов для всего мирового сообщества. По его словам, солидарность и эффективное международное сотрудничество являются ключом к усилению устойчивости наших народов перед лицом любых угроз. В данном контексте Глава государства подчеркнул, что наша страна рассматривает партнерство с их странами и системой ООН в качестве неотъемлемой части внешней политики Казахстана.

    Казахстан, как отметил Президент, придает особое значение укреплению стратегических отношений с Францией, нашим лидирующим партнером в ЕС и пятым крупнейшим инвестором. Успешно развивается сотрудничество в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, транспортном машиностроении, производстве строительных материалов, химической и пищевой промышленности. Вместе с тем имеется огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и цифровых технологий, а также в сфере культуры, образования и туризма.

    «Казахстанская сторона готова предложить французским предпринимателям индивидуальные инструменты для инвестирования в прибыльные проекты в Казахстане», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Принимая Петра Врублевского, Президент сообщил, что дальнейшее укрепление традиционных уз дружбы между народами и расширение многопланового сотрудничества с Украиной имеет важное значение для Казахстана.

    «Наши двусторонние отношения основаны на глубоких исторических связях, и украинская диаспора Казахстана служит «живым мостом» между народами. Сегодня наши предприятия сотрудничают в различных отраслях. Уверен, что важнейшие трансформационные реформы, проводимые в обеих странах, будут способствовать дальнейшему укреплению политических, торгово-инвестиционных, культурных и межчеловеческих связей», – отметил Глава государства.

    В беседе с Микаеллой Фриберг-Стори Касым-Жомарт Токаев заверил ее, что Казахстан по-прежнему привержен инклюзивной многосторонности, основанной на Уставе ООН.

    «Наше партнерство с системой ООН и в ее рамках дало значительные результаты. За последние три десятилетия Казахстан был представлен во всех крупных органах ООН, включая Совет Безопасности, преследуя целый ряд приоритетных задач. Для лучшей координации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в Центральной Азии и Афганистане мы намерены создать региональный центр ООН в Алматы», – сообщил Президент Казахстана.

    Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Республику Северная Македония в качестве важного партнера в Восточной Европе и на Балканах.

    «У наших народов много общего, у нас живут представители разных этнических и религиозных групп – это то достояние, которое укрепляет и обогащает наши страны. Мы придаем особое значение расширению политического и торгово-экономического сотрудничества с вашей страной», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Принимая Саджада Ахмeда Сихара, Глава государства указал, что Пакистан является одним из наших ключевых партнеров в Азии. С этой страной у Казахстана установлено прочное партнерство, основанное на содержательном политическом и экономическом диалоге.

    «Несмотря на негативное влияние COVID-19, наша двусторонняя торговля растет. Однако мы значительно отстаем от своих возможностей во многом из-за слабого транспортного сообщения между нашими странами. В этой связи ожидается, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству откроет новые горизонты партнерства. Позитивное взаимодействие в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Шанхайской организации сотрудничества служит нашим общим интересам», – отметил Президент.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с наступающим Новым годом и передал теплые приветствия главам их государств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Украина Франция
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