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    Президент РК принял Уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову

    4 Мая 2021, 19:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой офисом Омбудсмена правозащитной деятельности, в том числе принятых по его поручению важных решениях, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий защиты прав человека и гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Акорды..

    Эльвира Азимова сообщила Президенту о принимаемых на законодательном и исполнительном уровнях мерах по защите прав женщин, детей и инвалидов.

    В ходе беседы были рассмотрены предложения по расширению поддержки неправительственных организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, продолжению политики гуманизации уголовного законодательства, а также привлечению Уполномоченного и представителей гражданского общества к законотворческому процессу в области прав человека.

    В контексте решения о принятии закона об Омбудсмене был обсужден вопрос предоставления государственной поддержки институту Уполномоченного и укрепления его потенциала на уровне регионов.

    Президент отметил важность продолжения деятельности созданного в 2014 году Национального превентивного механизма по предупреждению пыток и жестокого обращения как одного из видов общественного контроля при непосредственном участии граждан. Глава государства подчеркнул необходимость содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и поручил принять необходимые меры в рамках разработанного Правительством проекта закона об общественном контроле.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда
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