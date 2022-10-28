Президент РК принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В саммите также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе сессии обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.





Фото: akorda.kz



