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    Президент РК принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

    28 Октября 2022, 18:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В саммите также приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

    В ходе сессии обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

    Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана ОДКБ Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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