Президент РК принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, созванная по инициативе Президента Казахстана в связи с ситуацией в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В мероприятии наряду с Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Президент Казахстана проинформировал участников мероприятия о складывающейся в стране обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации. Глава государства выразил признательность партнерам по ОДКБ за оказываемую помощь.

«Фактически, это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства-участники Организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Организация получит полезный положительный опыт, будут проанализированы «узкие места» и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы.

«ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», – заявил Глава государства.

В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обменялись мнениями о ситуации в Республике Казахстан, высказались в поддержку действий руководства нашей страны, отметили важность восстановления стабильности и конституционного порядка. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась доложил о ходе реализации принятых совместных решений.

Главы государств договорились находиться в постоянном контакте до завершения миссии Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева можно ознакомиться по этой ссылке.