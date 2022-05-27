27 Мая 2022 17:51

Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Кыргызской Республики – председатель ВЕЭС Садыр Жапаров, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, главы государств – наблюдателей при ЕАЭС – Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что в условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран ЕАЭС с успехом преодолеваются социально-экономические преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и динамика роста.

«За годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33 процента, а экспорт – на 55 процентов. В Казахстане работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их количество продолжает расти. Это отрадное явление. Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего «коллективного иммунитета» перед лицом глобальных вызовов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям.

«В феврале этого года в рамках проводимого в столице Казахстана Евразийского межправительственного совета мной предложено было создать Рабочую группу Высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран «евразийской пятерки». Рабочая группа создана. Разработан пакет оперативных мер, которые реализуются и уже имеют конкретные результаты. Однако надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер. И к этому надо быть готовыми», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил участникам совета рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения.

«Нужны реальные проекты и конкретные результаты. Для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты. Требуется усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать наши скоростные трансконтинентальные коридоры, тем самым обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность. Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев», – отметил Президент Казахстана.

Глава государства считает, что работу можно выстроить в рамках Рабочей группы Высокого уровня под руководством профильного члена – министра Коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад Рабочей группы предложено рассмотреть в декабре этого года.

«В это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Об этом я уже говорил на заседании Высшего совета в октябре прошлого года. Данное направление также было определено одним из приоритетов председательства Казахстана в органах ЕАЭС. В конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества. Нам следует в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки – соглашение с Монголией», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Президент Казахстана призвал Комиссию и Правительства ускорить данную работу

«Вчера состоялся первый Евразийский экономический Форум, на котором мы обсудили актуальные вопросы, проблемы и пути их решения, обменялись мнениями по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Убежден, что договоренности и решения этих двух плодотворных дней найдут свое продолжение в рамках дальнейшего развития нашего объединения», – подытожил свое выступление Глава государства.