Президент РК принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников торжественного собрания с 75-летием НАН, особо отметив роль науки в прогрессе человечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«И простые вещи, и сложные умозаключения – это все плоды науки. Благодаря знаниям мы постигаем все бытие и поднимаемся на новые высоты. В этом и заключается главная миссия научного познания. Наука, процветавшая на просторах Великой Степи, имеет глубокие исторические корни. Ярким тому подтверждением служит наследие Второго учителя человечества Аль-Фараби», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что стремительный прогресс в отечественной науке был достигнут в прошлом столетии.

«Академия с момента своего основания всегда была в авангарде развития общества. Имена Каныша Сатпаева, Мухтара Ауэзова, Абикена Бектурова, Ахмета Жубанова, Алькея Маргулана, Шахмардана Есенова, Умирзака Султангазина, Мурата Айтхожина, Абдуали Кайдарова и многих других выдающихся личностей золотыми буквами вписаны в историю Казахстана. Каждый из них достиг самых больших высот в своей сфере. Они внесли неоценимый вклад в освоение наших природных недр, развитие производства и экономики, духовное обновление страны. Мы всегда будем помнить наследие великих сыновей нашего народа. Сегодня наши молодые ученые продолжают их научный путь», – подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, для увеличения нашего потенциала и достижения прогресса надо ставить перед собой высокие цели, стремиться к новаторству и повышать эффективность работы. В XXI веке сила и мощь государства, его авторитет на международной арене измеряются научно-техническими достижениями.

«Развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. Мы определяем приоритеты отечественной науки в соответствии с международными требованиями и национальными интересами. Полагаю, что сегодняшняя встреча позволит открыто обсудить проблемы в этой сфере», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на ключевых направлениях решения насущных проблем отрасли. Он напомнил, что на прошлой неделе была принята Концепция развития науки до 2026 года. В то же время количество ученых за 30 лет выросло незначительно и составляет 22 тысячи человек.

«Низкая и нестабильная заработная плата привела к резкому снижению кадрового потенциала. Институты, занимавшиеся фундаментальными исследованиями, находились в тяжелейшем состоянии. Мы ставим задачи по увеличению числа отечественных учетных, укреплению научной экосистемы. Основное внимание будет уделено повышению коммерческой эффективности научных инноваций и совершенствованию системы управления данной сферой», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что многие проблемы, которые ученые поднимали в течение многих лет, были решены благодаря внесению изменений в Закон «О науке». В частности, был введен новый вид финансирования научных институтов, осуществляющих фундаментальные исследования. Этот шаг позволил обеспечить бесперебойную деятельность целого ряда научных институтов. В базовое финансирование включена оплата труда ведущих ученых. Благодаря принятым мерам средняя заработная плата научных сотрудников повысилась на 70 %. Увеличены сроки финансирования исследований с трех до пяти лет. В целом, за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70 %.

«В целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок. Реализуются востребованные проекты по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что проблемных вопросов в отечественной науке все еще достаточно, и для их поэтапного решения необходимо сосредоточиться на таких приоритетах, как изменение статуса Академии; укрепление университетской науки; совершенствование системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; эффективное долгосрочное планирование научно-технологического развития.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на необходимости изменения статуса Академии. Он указал на то, что последние 20 лет эта структура отошла от руководства наукой, тогда как ее деятельность должна осуществляться в соответствии с международной практикой.

«Академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. Нам крайне важно повысить ее роль. В связи с этим Академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами необходимо четко определить и другие цели. В частности, именно эта структура должна определять приоритетные сферы научных исследований», – подчеркнул Президент.

Глава государства полагает, что в ведение Академии должно перейти и присуждение специальных грантов, стипендий и премий. Особого уважения, по мнению Касым-Жомарта Токаева, заслуживает преданность науке.

«Не секрет, что сегодня многие люди хотят получить научную степень только ради звания и престижа. Это стало негативной тенденцией. Но, получив научную степень, эти люди не связывают свою деятельность с наукой. Из-за этого большие государственные деньги расходуются впустую. Пора прекратить это раз и навсегда. Нам нужно поддерживать только тех, кто действительно предан науке», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что деятельность Академии необходимо кардинально обновить и привести в соответствие с требованиями времени. По его словам, в состав НАН должны на открытой и справедливой основе избираться только достойные личности.

«Избрание академиков должно быть максимально открытым и честным. Общественность должна знать о процедурах избрания членов и кандидатов в члены Академии. Будет решен вопрос о предоставлении на пожизненной основе ежемесячных стипендий академикам, непосредственно занимающимся научной деятельностью. Я дал соответствующее поручение Правительству. Все эти меры позволят придать дополнительный импульс работе Академии и повышению ее статуса», – отметил Глава государства.

В качестве следующего приоритета Касым-Жомарт Токаев обозначил укрепление университетской науки.

«В западных странах при университетах функционируют технопарки, в рамках которых работают различные инновационные стартапы и технологические компании. Консолидация системы образования с отдельными научными центрами и технопарками в зависимости от их потенциала позволит сформировать сильные исследовательские университеты», – сказал Президент.

В этой связи Глава государства поручил Правительству и профильным министерствам запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры. Он отметил, что исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Нового Казахстана. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее высказывался о необходимости создания технических вузов на западе страны, и еще раз подтвердил свою убежденность в правильности этого шага.

«Satbayev University – единственный национальный исследовательский технический университет, флагман технического образования Казахстана. Поэтому он должен стать научно-производственной базой для новых технических вузов. Необходимо утвердить программу развития главного технического университета страны и создать на его базе научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науке», – подчеркнул Глава государства.

Далее Президент остановился на необходимости совершенствования системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

«Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации. При Фонде «Самрук-Казына» создан Центр научно-технологических инициатив. В его задачи входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство. Проводится работа по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств недропользователей в размере 1 % от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР. Считаю, что настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создание новых научных центров», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает Президент, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР. Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов.

В речи также было сказано о необходимости эффективного долгосрочного планирования научно-технического развития.

«Считаю, что надо возродить закрытый в свое время Национальный центр научно-технический информации. Одна из важных задач – эффективное управление научной деятельностью и профилактика коррупции. В связи с этим в кратчайшие сроки нужно оцифровать все процессы в этой сфере. Используя последние достижения в IT-сфере, необходимо сформировать единую научную экосистему Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо не только увеличивать вклад науки в национальную экономику, но и усиливать интеграцию с мировым научным пространством. Важной задачей научной интеллигенции остается и сопричастность к духовному развитию страны.

«Важно укреплять патриотический дух молодежи. Сегодня в социальных сетях широкая дискуссия развернулась вокруг уважительного отношения к нашему государственному флагу. К сожалению, имеют мести и негативные инциденты, связанные с этим символом нашей страны. В связи с этим нам нужно пересмотреть правила использования государственного флага. В случае необходимости нужно внести изменения в соответствующие законы. Народная мудрость гласит: «Возвысь свое знамя над родной землей» («Туған жерге туыңды тік»). Мы всегда высоко несли свой флаг. Хочу здесь вспомнить слова Каныша Сатпаева: «Тот, кто не способен гордиться своей родиной, вряд ли прославит другую страну». Уважение к национальным символам – это священный долг каждого гражданина. В первую очередь именно вы, наша интеллигенция, должны прививать эти ценности подрастающему поколению», – сказал Президент.

Глава государства назвал предстоящий общенациональный референдум по внесению изменений в Конституцию важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране.

«К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента. Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий Глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как было сказано далее, представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов.

«Надо понимать: построение развитого демократического общества – это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов. В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности. Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана», – убежден Глава государства.

Президент полагает, что успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию.

Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и поступательное развитие страны.

«Хочу подчеркнуть, предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, а, по сути, ее начало. Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи. Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности. Нам надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, роль ученых, академического сообщества в этих процессах крайне важна. Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве передового авангарда общественного развития.

«Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам. К сожалению, в нашей стране все еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса. Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи», – подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что ученое сообщество примет самое активное участие в формировании Нового Казахстана, или Второй Республики, а также проявит большую ответственность в этот важный и исторический этап нашей страны.

В завершение заседания Президент вручил ряду ученых высокие государственные награды



Фото: akorda.kz