Президент РК принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По завершении серии встреч с представителями деловых кругов Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В мероприятии участвовали руководители крупнейших американских компаний Chevron, ExxonMobil, Fluor, Shell USA, The Solar Turbines, S&P Global, Centrus Energy Corporation, Boeing, Amway, GE International Markets, Honeywell UOP, Philip Morris, Procter & Gamble, Baker Hughes, John Deere, Bechtel, Halliburton, Valmont, Champion Foods, PepsiCo, MasterCard, Citi, McLarty Associates, Macro-Advisory LTD, Private Equity Fund RCF, Brownstein Hyatt Farber Schreck, Greenenberg Traurig LLP, Microsoft, Coursera, StartX, EPAM, Wabtec Corporation, Zscaler, DoorDash, Amazon, Pfizer, Medtronic, Netflix.

Президент отметил, что встреча в таком формате стала хорошей традицией, и выразил признательность Торговой палате США и членам Делового совета за содействие в организации этого мероприятия.

В своем выступлении Глава государства подробно рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Лидер Казахстана дал развернутую информацию об экономическом потенциале Казахстана и о принимаемых мерах по повышению инвестиционной привлекательности. В частности, Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможностях для реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической, сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической отраслях, в сферах цифровизации, финансов и возобновляемых источников энергии.

Глава государства приветствовал появление новых крупных американских предприятий в Казахстане.

Лидер Казахстана подчеркнул, что стратегическое экономическое партнерство между Казахстаном и США будет и впредь диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

«Моя команда имеет большой опыт в содействии по привлечению инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства провел встречи с руководителями крупных американских компаний, представляющих финансы, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, информационные технологии, образование и другие сферы.

















Фото: t.me/bort_01



