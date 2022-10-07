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    Президент РК принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

    7 Октября 2022, 18:54

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств, наряду с Президентом Казахстана, приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил Президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия
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