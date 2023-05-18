Президент РК принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Открывая выступление, Президент РК поприветствовал всех участников мероприятия и отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 миллиард долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов», – заявил Глава государства.