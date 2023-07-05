Президент РК принял участие в форуме городов-побратимов Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия форума городов-побратимов столицы «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент выразил признательность мэрам городов-побратимов и гостям из разных стран, прибывшим в столицу Казахстана. Он подчеркнул, что в этом году Астана отмечает значимую дату – 25-летний юбилей.

«Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города. В этом зале присутствуют бывшие акимы столицы, почетные граждане города, ветераны труда, деятели культуры, науки и спорта, ученые, педагоги, государственные служащие. Все они принимали активное участие в строительстве Астаны, ставшей оплотом Независимого Казахстана, внесли большой вклад в превращение провинциального советского городка в современный мегаполис. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана. Как известно, решение о переносе столицы далось непросто. Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям. В это трудное время по инициативе Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения. Это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее нашего народа», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эта инициатива Первого Президента превратилась в новую национальную идею. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Назарбаева. Глава государства считает, что в Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны. Молодая столица придала мощный импульс процветанию Независимого Казахстана, открыла путь к обновлению и возрождению. Проведен целый ряд крупных мероприятий. В выступлении особо подчеркнуто, что сегодня Астана служит площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, а также есть все основания называть столицу колыбелью единства и процветания. Именно здесь принимаются самые важные решения. Лидер Казахстана выразил уверенность, что так будет и впредь.

«У нашей столицы – светлое будущее. Поэтому мы уделяем особое внимание реализации идеи «зеленого города». Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей. Кроме того, Астана – крупнейший финансовый центр региона. Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр «Астана». Сегодня МФЦА привлек 8 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона», – сказал Президент.

По его мнению, столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Они аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, – человеческий капитал.

«Именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха наций. Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанистике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее, и, конечно, для Казахстана. Не случайно городскому развитию посвящена одна из целей ООН в области устойчивого развития. В Казахстане мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстрорастущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население – в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в сто раз и составляет сейчас свыше 10 % ВВП страны», – заявил Глава государства.

Президент полагает, что внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города. На его взгляд, главным показателем успешности мегаполисов должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве столицы важно следовать принципу «не человек для города, а город для человека».

«Принципиально важным аспектом является создание максимально комфортной городской среды для всех жителей и гостей Астаны. Мы осознанно выбрали и движемся по пути построения общества равных возможностей для каждого. Поэтому придаем важное значение инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности. У всех жителей города должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам. Это касается и необходимости повышения доступности городской инфраструктуры для граждан с особыми потребностями. Признаться, здесь еще предстоит совершенствовать нашу работу. Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов. Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на особой роли технологий, открывающих новые возможности для более качественного управления городами.

«Реализация концепции «умного города» позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах. Это для нас самая актуальная задача. Это также помогает людям налаживать более тесные связи, способствует вовлечению граждан и бизнеса в построение активного городского сообщества, способного поднимать и решать актуальные проблемы. В данном направлении Астана движется и уже достигла некоторого успеха. Город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона», – сообщил Президент.

Подытоживая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев рассказал, что сегодня в стране реализуются масштабные институциональные преобразования, нацеленные на построение Справедливого Казахстана. Проведены важные политические реформы, которые существенно расширили участие граждан в процессах принятия государственных решений, особенно на местном уровне.

«У жителей городов нашей страны появилась реальная возможность выбирать депутатов, которые пользуются у них авторитетом и доверием. Это вносит большой вклад в утверждение принципов ответственного гражданства, позволяет людям реально влиять на улучшение жизни в родном городе. Однако все наши реформы, и в этом я глубоко убежден, не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей нашего общества. Для устойчивого прогресса Казахстана требуется глубинное изменение ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей. Поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодежь, молодых жителей наших городов и столицы», – резюмировал Глава государства.

В ходе мероприятия также выступили аким города Астаны Женис Касымбек, мэр города Рабата Асмаа Рхлалу (Марокко), руководитель Национального столичного управления города Нусантара Бамбанг Сусантоно (Индонезия), губернатор Пензенской области Олег Мельниченко (Россия), мэр Казани Ильсур Метшин (Россия, Татарстан), государственный секретарь федерального округа Бразилиа Фелипе Рамон Моро Родригез (Бразилия), мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров (Кыргызстан), вице-мэр Белграда Весна Видович (Сербия).