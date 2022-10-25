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    Президент РК принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

    25 Октября 2022, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией «Акорда» состоялась церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе церемонии начальник Почетного караула отдал рапорт Президенту. Затем был поднят Государственный флаг, прозвучал Государственный гимн.

    Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Церемония поднятия Государственного флага также состоится во всех регионах страны.


    Фото: t.me/bort_01






    Автор:

    Ринат Дусумов

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