Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану

    6 Мая 2021, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнёрства с Кыргызской Республикой, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. В соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки. Правительство приступило к выполнению поручения Главы государства», - проинформировал Берик Уали.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Экспортные контракты на $35 млн заключили казахстанские товаропроизводители в Кыргызстане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов