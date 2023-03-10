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    Президент РК принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева

    10 Марта 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Президенту представили результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира. Реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).

    Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.

    Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Образование Вузы Акорда Токаев Касым-Жомарт
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