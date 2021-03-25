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    Президент РК принял Премьер-министра Аскара Мамина

    25 Марта 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр доложил о процессе работы над выполнением поручения Главы государства о создании цифровой платформы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству обратить самое пристальное внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы «Нұрлы жер», с целью максимального обеспечения нуждающихся граждан качественным жильем.

    Правительству следует также заняться вопросами ремонта и строительства высококачественных дорог местного значения.

    Актуальной остается проблема информационного обеспечения вакцинации граждан и достижения заявленного порога (6 млн человек) в текущем году. Глава государства также дал поручение Правительству и акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Акорда
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